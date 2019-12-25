Ленинградский зоопарк изменил стоимость билетов с 1 июля

Цены на билеты меняются для некоторых категорий посетителей.

Цены на билеты в Ленинградский зоопарк меняются для некоторых категорий посетителей с 1 июля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале зверинца.

Так, с 1 июля 2024 года стоимость билета для студентов (курсантов) составит 350 рублей, а для школьников (детей от 7 до 17 лет включительно) — 300 рублей.

Для остальных категорий посетителей цена на билеты остаётся прежней.

Ранее мы сообщили о том, что многодетные семьи могут бесплатно посещать Ленинградский зоопарк.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк (Ирина Вершинина)