Ленинградский зоопарк изменил стоимость билетов с 1 июля

Цены на билеты в Ленинградский зоопарк меняются для некоторых категорий посетителей с 1 июля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале зверинца.
Так, с 1 июля 2024 года стоимость билета для студентов (курсантов) составит 350 рублей, а для школьников (детей от 7 до 17 лет включительно) — 300 рублей.
Для остальных категорий посетителей цена на билеты остаётся прежней.
Ранее мы сообщили о том, что многодетные семьи могут бесплатно посещать Ленинградский зоопарк.
Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк (Ирина Вершинина)
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