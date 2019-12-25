Многодетные семьи могут бесплатно посещать Ленинградский зоопарк. Жителям Северной столицы рассказали, как получить льготу.
Как рассказали в пресс-службе зверинца, многодетные семьи из любого региона могут посетить зоопарк бесплатно в любой день, а не только в понедельник. Для свободного входа нужно предъявить оригиналы всех документов, подтверждающих право на льготу. Речь идет о свидетельстве многодетной семьи, паспорте взрослых, свидетельстве о рождении детей.
В кассе посетители получат бесплатные билеты. Их нужно показать вместе с документами контролерам на входе.
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Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк
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