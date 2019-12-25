К петербургским грибникам в лесу вышел лис

Петербурженка, которая встретила зверя, рассказала, что встреча затянулась на час.

В лесу Всеволожского района лиса вышла к грибникам. Животное без опаски бегало рядом. Об этом сообщили в группе "Грибы и грибники СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Петербурженка, которая встретила лиса, рассказала, что встреча затянулась на час. По словам женщины, зверек выглядел сытым и здоровым. По словам девушки, бешенства в Ленобласти нет уже несколько лет.

Объявился напарник и собирал со мной подосиновики. Собирала я, а он бегал кругами, метил деревья, тусил рядом со мной и сшибал грибы. И мужа он хоть как-то уважал, а я не представляла никакой опасности... Вполне себе упитанный, просто линяет. Лариса Белявская, очевидец

Ранее мы писали, что стадо кабанов заметили в Буграх.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб (Лариса Белявская)