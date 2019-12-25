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К петербургским грибникам в лесу вышел лис
Сегодня, 10:36
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К петербургским грибникам в лесу вышел лис

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Петербурженка, которая встретила зверя, рассказала, что встреча затянулась на час.

В лесу Всеволожского района лиса вышла к грибникам. Животное без опаски бегало рядом. Об этом сообщили в группе "Грибы и грибники СПб" в соцсети "ВКонтакте". 

Петербурженка, которая встретила лиса, рассказала, что встреча затянулась на час. По словам женщины, зверек выглядел сытым и здоровым. По словам девушки,  бешенства в Ленобласти нет уже несколько лет.

Объявился напарник и собирал со мной подосиновики. Собирала я, а он бегал кругами, метил деревья, тусил рядом со мной и сшибал грибы. И мужа он хоть как-то уважал, а  я не представляла никакой опасности... Вполне себе упитанный, просто линяет.

Лариса Белявская, очевидец

Ранее мы писали, что стадо кабанов заметили в Буграх.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб (Лариса Белявская)

Теги: грибники, дикие животные, животные, лес, лис
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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