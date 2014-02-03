Стадо кабанов заметили в Буграх

Специалисты предупреждают, что встреча с самкой с поросятами может быть опасна для человека.

Кабаны всё чаще начали выходить в поля Ленинградской области в поисках еды. Это подтверждает пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора.

Недавно стадо диких свиней было замечено в окрестностях города Бугры и деревни Мендсары. Взрослые особи и поросята вместе вышли в поля. Летом кабаны активно набирают жир и готовятся к зиме. В лесу сейчас нет проблем с кормом, но открытые поля, особенно засеянные сельхозкультурами или вспаханные, более доступны и привлекательны для животных.

Специалисты предупреждают, что встреча с самкой с поросятами может быть опасна для человека. Самка защищает своё потомство и может напасть, поэтому лучше держаться от стада на расстоянии.

Чтобы дикие животные не подходили близко к домам, нужно поддерживать чистоту на придомовой территории и не оставлять пищу. Дачникам рекомендуется установить ограждение.

Ранее МЧС Ленобласти предупредило о взрывных работах на карьерах Выборгского район.

Видео: Telegram / Мурино, Девяткино, Бугры