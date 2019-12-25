МЧС Ленобласти предупредило о взрывных работах на карьерах Выборгского район

С 10:00 до 19:00 взрывные работы будут осуществляться на карьерах Каменногорского и Селезневского поселений.

С 17 по 21 июня на карьерах Выборгского района будут проводиться масштабные взрывные работы. Жителей Ленинградской области предупредили о возможных шумах, которые будут продолжаться в течение всей недели.

С 10:00 до 19:00 взрывные работы будут осуществляться на карьерах Каменногорского и Селезневского поселений. В период с 13:00 до 18:00 аналогичные работы планируются на площадке "Эркиля", расположенной вблизи Выборга.

Администрация Выборгского района напоминает жителям и гостям города, что до завершения взрывных работ вход на территорию карьеров и прилегающую зону будет запрещен. Радиус опасной зоны составляет 700 метров.

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Фото: vozrnerud.ru