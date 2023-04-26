В Ленобласти в борьбе с борщевиком помогли быки

Животных к уничтожению борщевика привлекают с XIX века.

В борьбе с борщевиком в Ленобласти помогли черные и красные ангусы из Гатчинского района. Об этом 16 июня рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Животноводы говорят, что быки дают прекрасные привесы. Пресс-служба администрации Ленобласти

Отмечается, что животных к уничтожению борщевика привлекают с XIX века, "когда "экзотическое" растение "сбежало" из британского королевского ботанического сада". На борьбу с ним на полях и лугах стали выпускать английских овец.

В 2024 году по государственной программе борьбу с борщевиком в Ленобласти ведут 835 населенных пунктов. Это на 88 больше, чем в 2023 году. Включить поселение в программу получится через местную администрацию или портал "Госуслуги. Решаем вместе".

Ранее в Петербурге сотрудники садово-паркового предприятия "Красносельское" провели тестирование метода мульчирования почвы для борьбы с борщевиком. Он предполагает срезание стеблей растения вместе с верхним слоем земли при помощи трактора.

Видео: пресс-служба администрации Ленобласти