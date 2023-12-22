Ленобласть в 2024 году потратит на борьбу с борщевиком 44,2 млн рублей

Власти региона готовы увеличивать финансирование и расширять число участников.

В этом году на борьбу с борщевиком Сосновского в Ленобласти потратят более 44,2 млн рублей. Об этом сообщил председатель Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

В регионе ежегодно увеличивается число муниципалитетов, которые участвуют в программе по борьбе с опасным растением. Проект софинансирует бюджет региона. В 2024 году к программе впервые подключился Подпорожский район.

Как отметил Олег Малащенко, в работах по борьбе с борщевиком примут участие 109 поселений из 16 районов, 58% от всех муниципалитетов первого уровня. Однако в комитете ждут новые заявки. Власти Ленобласти готовы увеличивать финансирование и расширять число участников.

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