Кадровый дефицит обострился в Ленобласти в конце 2023 года

В прошлом году в регионе было открыто порядка 14 вакансий на одного соискателя.

Ленобласть к концу 2023 года стала второй в РФ в рейтинге регионов с кадровым дефицитом. Такими данными поделилась аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza 20 февраля.

В прошлом году в регионе было открыто порядка 14 вакансий на одного соискателя. Для сравнения: в Петербурге показатель составлял около 4 предложений по работе на человека.

Характерный для российского рынка труда дефицит кадров в 2023 году дополнительно усилился. Уровень занятости достиг максимального, а безработица – минимального значения. В результате в экономике практически не осталось свободных рабочих рук. Разрыв между количеством требуемых работников и числом не занятых трудовой деятельностью граждан рос на протяжении всего года. Пресс-служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza

Самая серьезная нехватка сотрудников отмечается в Тульской области (около 21 вакансии на одного соискателя). Третьей после Ленобласти стала Нижегородская область (почти 13), а следующими – Ямало-Ненецкий автономный округ (чуть больше 11) и Амурская область (около 11).

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Фото: Piter.TV