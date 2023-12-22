Председатель Комитета по труду и занятости населения Петербурга рассказал о рынке труда

В Северной столице наблюдаются самые низкие показатели безработицы в стране.

Председатель комитета по труду и занятости населения Северной столицы Дмитрий Чернейко поделился информацией о состоянии рынка труда в городе. Его слова цитирует издание "Петербургский дневник".

В Петербурге наблюдаются самые низкие показатели безработицы в стране. Официально зарегистрировано всего 11 тыс. человек, что составляет лишь треть процента. Такие значения являются рекордно низкими во всей современной истории России. Помимо этого, существует еще безработица по критериям Международной организации труда, составляющая полтора процента. В настоящее время количество официально занятых жителей города составляет 3,6 млн человек. Количество открытых вакансий колеблется в диапазоне от 50 до 60 тыс., как указывает информация портала "Работа в России" и данных коммерческих рекрутинговых агентств. Ежедневно мы сталкиваемся с проблемой поиска сотрудников, так как экономика города продолжает расти.

Как отметил Чернейко, существуют два пути решения кадровой проблемы. Первый - экстенсивный путь, основанный на миграции, включая перемещение людей из других регионов. Также мы стремимся вовлечь в работу те категории населения, которые по различным причинам сейчас не участвуют в трудовой деятельности - пенсионеров, инвалидов, студентов.

Второй путь - интенсивный способ увеличения производительности труда. С 2019 года в городе реализуется соответствующий национальный проект, в который уже включено более 260 крупных предприятий, а в этом году планируется включить ещё 42. Крупные предприятия в данном случае определяются как те, чей годовой объём продаж превышает 400 млн рублей, и это могут быть как сети общественного питания, так и оборонные заводы. Существует специальная бригада, занимающаяся наставничеством и обучением правилам успешного труда. Благодаря их деятельности удалось за всего 4 месяца повысить производительность труда на 30-50%, хотя были случаи и более заметных улучшений.

Ранее мы сообщили о том, что более 580 тыс. мигрантов прибыли в Петербург в прошлом году.

Фото: Дмитрий Фуфаев / "Петербургский дневник"