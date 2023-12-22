Более 580 тыс. мигрантов прибыли в Петербург в прошлом году

Всего 1,619 млн человек стали на миграционный учёт, а 1,333 млн снялись.

По словам главы комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олега Капитанова, за 2023 год через пункты пропуска в Петербург прибыло 558,3 тыс. человек. Он сообщил об этом на заседании правительства города во вторник, 20 февраля.

Капитанов отметил, что более 229 тыс. человек приехали в город с целью работы. Он также упомянул, что 1,619 млн человек стали на миграционный учёт, а 1,333 млн снялись.

Также Капитанов уточнил, что его словам, разница между постановкой и снятием на учёт составляет 342 тысячи 952 человека, которые находятся в Северной столице.

В конце января на петербургских стройках прошли миграционные рейды.

Фото: Piter.TV