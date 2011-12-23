Росрыболовство заявило об отсутствии серьезных проблем с кадрами в рыбной отрасли

Илья Шестаков сообщил о том, что флот не простаивает без работы.

Значительных проблем с профессиональными кадрами в рыбной отрасли на территории нашего государства не фиксируется. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал руководитель профильного ведомства Илья Шестаков, выступая после расширенного заседания коллегии. Эксперт из Росрыболовства пояснил, что заработные платы сотрудников остаются на втором месте среди всех отраслей страны.

В рыбной отрасли, мне кажется, с кадрами все достаточно неплохо. <…> Я не вижу серьезных проблем с кадрами в отрасли. Зарплата у нас одна из самых высоких. Это, кстати, тоже большое подспорье для того, чтобы кадры приходили в отрасль и держались за свое место работы. Илья Шестаков, глава Росрыболовства

Эксперт заметил, что иногда действительно хватает высококвалифицированных кадров для привлечения людей на новые суда. В этом случае отечественные компании вынуждены сами дообучать сотрудников, которых они берут на работу. Однако эта ситуация не сказывается на простое флота или судов.

Фото: pxhere.com