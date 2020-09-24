Росрыболовство: введение экспортных пошлин на рыбу пока не обсуждается

Илья Шестаков рассказал о проблемах отрасли.

Вопрос о введении экспортных пошлин на рыбу на российской территории в текущий момент не поднимался. небольшими, а вылов по результатам 2026 года может составить 30-40 тысяч тонн. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал руководитель профильного ведомства Илья Шестаков, выступая после расширенного заседания коллегии. Эксперт из Росрыболовства пояснил, что у отрасли фиксируются хорошие финансовые показатели по итогам прошлого года. При этом предприятия сохраняют большой объем кредиторской задолженности.

Пока данный вопрос не обсуждается. Илья Шестаков, глава Росрыболовства

Эксперт заметил, что с учетом текущей процентной ставки профильному бизнесу приходится достаточно тяжело. В дополнение к этому власти должны продолжать строительство всех инвестиционных объектов при том, что стоимость работ и материалов значительно увеличилась. В тот момент, когда заказывались суда, то они стоили одних денежных вложений, а сейчас речь идет о совершенно других суммах.

