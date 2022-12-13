Бронзовые скульптуры быков с мясокомбината Кирова после реставрации поставят на Обводном канале

Скульптуры были первоначально запроектированы и изготовлены как часть ансамбля Скотопригонного двора, который располагался на Обводном канале.

После реставрации статуи быков, которые последние годы сторожили ворота Ленинградского мясокомбината имени Кирова на Московском шоссе, 13, переедут на набережную Обводного канала. Это следует из акта историко-культурной экспертизы, опубликованного на сайте КГИОП.

Гранитные блоки постаментов (они остались на Московском шоссе) отправятся на реставрацию. После этого и постаменты, и самих быков перевезут на Обводный канал.

Скульптуры были первоначально запроектированы и изготовлены как часть ансамбля Скотопригонного двора, который располагался на Обводном канале. Они являлись неотъемлемой частью архитектурного решения комплекса. Перенос скульптур был связан в первую очередь с переносом производства по производству мясных продуктов из исторического здания. акт КГИОП

Отмечается, что скульптуры быков как "маркеров" мясного производства, оказались на юге города, у нового предприятия. Однако, сейчас эта территория потеряла свое первоначальное назначение и застраивается жилыми комплексами. Оставшиеся от мясокомбината ворота теперь являются воротами, ведущими в жилые кварталы.

При этом, проектом предусмотрен перенос скульптур не на первоначальное место (у главного входа в комплекс Скотопригонного двора со стороны Московского проспекта), а к входу в комплекс со стороны Обводного канала. Так как после расширения проезжей части Московского проспекта, тротуар, на котором стояли раньше скульптуры, стал значительно уже

На Московском шоссе, где стояли быки последние годы, предполагается просто восстановить нарушенное благоустройство.

В выводе экспертизы содержится положительное заключение.

В январе КГИОП обратился в полицию из-за разборки части ограды мясокомбината на Московском шоссе. Ограда входит в состав выявленного объекта культурного наследия "Мясокомбинат им. СМ. Кирова (с оградой и теплоэлектроцентралью)".

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Фото: Piter.tv