В Петербурге начали применять мульчирование почвы для борьбы с борщевиком

Эффективность этого метода в масштабах всего Полежаевского парка будет оценена со временем.

Сотрудники садово-паркового предприятия "Красносельское" провели тестирование метода мульчирования почвы для борьбы с борщевиком в Полежаевском парке. Этот метод предполагает срезание стеблей растения вместе с верхним слоем земли при помощи трактора, что позволяет увеличить срок регенерации борщевика и дает специалистам больше времени для обработки территории, инфрмирует комитет по благоустройству Петербурга.

Главная цель - успеть до появления семян и предотвратить дальнейшее распространение растения. Эффективность этого метода в масштабах всего Полежаевского парка будет оценена со временем.

Решение о широком применении данной техники для уничтожения борщевика в городе будет принято в конце сезона. В этом году планируется выкашивание борщевика на площади около 44 га.

Ранее мы сообщили о том, что компания ООО "Дж.Т.И. Россия" поможет Ленобласти вести борьбу с борщевиком.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга