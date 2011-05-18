Компания ООО "Дж.Т.И. Россия" поможет Ленобласти вести борьбу с борщевиком

Все работы будут осуществляться без использования химических веществ и исключительно механическими методами.

Правительство Ленинградской области в ходе ПМЭФ-2024 заключило договор о партнерстве с компанией JTI Россия. Представители бизнеса предложили региону долгосрочную и систематическую поддержку в борьбе с борщевиком Сосновского.

Табачная компания планирует провести обширные мероприятия по устранению опасного растения на территории Ленинградской области в течение ближайших четырех лет. Все работы будут осуществляться без использования химических веществ и исключительно механическими методами.

Первым этапом станет обработка участка возле фабрики "Крес Нева" в Ломоносовском районе. В скором времени JTI Россия приступит к картографированию местности для определения объема предстоящих работ. В планы компании входит также ликвидация борщевика на особо охраняемых природных зонах и объектах культурного наследия. Детали проекта будут разработаны и утверждены этим летом.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть и Дагестан договорились о сотрудничестве на ПМЭФ.

Фото: Правительство Ленобласти