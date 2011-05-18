Ленобласть и Дагестан договорились о сотрудничестве на ПМЭФ

Александр Дрозденко выступил с инициативой укрепления связей в сфере реставрации, учитывая богатое культурное наследие и предметы искусства Дагестана.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подписали соглашение о расширении сотрудничества в рамках Петербургского международного экономического форума. Основным пунктом соглашения стало развитие взаимного туризма.

Дрозденко выступил с инициативой укрепления связей в сфере реставрации, учитывая богатое культурное наследие и предметы искусства Дагестана. Он также выразил готовность Ленинградской области поделиться своим опытом с предпринимателями из Дагестана.

Абдулмуслимов пригласил делегацию из Ленинградской области посетить Дагестан, чтобы оценить потенциал региона в области туризма и агропромышленного сектора. Он подчеркнул, что республика является лидером по производству винограда и риса, а также активно развивает агро- и экстремальный туризм.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть укрепляет сотрудничество с Южной Осетией.

Фото: Правительство Ленобласти