В Петербурге наградили 17 семейных пар в День семьи, любви и верности

В БКЗ "Октябрьский" отгремел большой концерт в честь Дня семьи, любви и верности. Главными героями праздника стали 17 супружеских пар, которые прожили вместе долгие годы.

В БКЗ "Октябрьский" отметили День семьи, любви и верности. Праздничный вечер начался с награждения супружеских пар, которые сумели сохранить крепкие семьи на протяжении десятилетий. Медали "За любовь и верность" получили 17 пар, отмечающие юбилеи совместной жизни.

Семья для русского человека – это самое главное. Сегодня мы чествуем людей, которые своим примером показывают, что любовь и верность действительно может пройти через десятилетия. Александр Бельский, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

После церемонии награждения на сцену вышли артисты праздничного концерта. Перед зрителями выступили победитель конкурса "Новая волна – 2025" Alex Lim, заслуженный артист России Петр Дранга, солист Мариинского театра Григорий Чернецов, а также танцевальные коллективы и цирковые артисты.

Я родился в большой семье. Мои родители уже 55 лет вместе. Благодаря этому у меня еще в детстве появилось понимание, что семья – это основа всему, а доверие между близкими людьми – стратегически важная вещь в жизни. Я желаю всем, у кого семьи еще нет, почувствовать это счастье. А тем, кто по каким-то причинам ее потерял – обрести ее вновь. Петр Дранга, заслуженный артист России

Одними из награжденных стали супруги Анатолий и Надежда Гомоновы, которые прожили вместе уже 52 года. Их история началась в спорте, а позже они долгие годы уже вместе воспитывали спортсменов.

Чтобы столько прожить вместе, нужно друг друга слышать, слушать и понимать. Тогда все будет хорошо. Не стоит принимать решения на эмоциях. Любовь и уважение помогают избежать многих конфликтов. Надежда Гомонова, награжденная медалью "За любовь и верность"

Мы вместе уже 52 года. За это время старались не предъявлять друг другу претензий, если возникали вопросы решали их мирным путем. Анатолий Гомонова, награжденный медалью "За любовь и верность"

В этот вечер сцена БКЗ "Октябрьский" объединила музыку, истории и разные поколения. А главным символом праздника стала простая ромашка – знак тепла, который знаком каждому.

Фото и видео: Piter.TV