Известные петербуржцы рассказали о семейных ценностях

Семейной жизнью они поделились с "Петербургским дневником".

В День семьи, любви и верности известные жители Петербурга рассказали "Петербургскому дневнику" о семейных ценностях.

Председатель городского парламента Александр Бельский отмечает День Петра и Февронии в церкви. Это их традиция с супругой, с которой они вместе уже более 30 лет.

У нас пятеро детей, и я могу с уверенностью сказать, что семья для меня – все. Это любовь, поддержка, мотивация, смысл жизни. Александр Бельский, спикер парламента

Павел Крупник, руководитель фракции "Единая Россия" в Законодательном Собрании, 30 лет в браке с Валентиной. У них трое сыновей. Пара познакомилась случайно на улице.

Роль супруги в моей жизни огромна, без ее поддержки я бы, наверное, не состоялся в полной мере ни как человек, ни как специалист. Она всегда рядом, переживает за мое здоровье, разделяет мои решения и поступки. Павел Крупник, парламентарий

Режиссер и художественный руководитель Петербургского театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова Владислав Фурманов встретил яркую девушку – будущую заслуженную артистку России Нелли Попову – еще в институте.

Однако по-настоящему мы познакомились только через несколько лет, когда вместе работали над спектаклем. Нелли вновь поразила меня красотой и талантом, и мне пришлось долго ухаживать, прежде чем она ответила мне взаимностью. Мы прожили в гражданском браке 27 лет, потому что оба не видели смысла в свадебных заморочках. Но лет 5 назад на одном кинофестивале нас не могли поселить вместе, и мы ради решения юридических вопросов просто расписались. Владислав Фурманов, режиссер

Ранее на Piter.TV: ко Дню семьи подсчитали количество Петров и Февроний в Петербурге и Ленобласти.

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