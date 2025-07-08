Ко Дню семьи подсчитали количество Петров и Февроний в Петербурге и Ленобласти

Имя Феврония носят менее 100 человек.

В 2026 году услуги регионального Отделения Социального фонда получают более 33,5 тысяч петербуржцев и ленинградцев с именами, ставшими символом семейного благополучия.

Как рассказали в Отделении СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в регионе живет 33 421 человек с именем Петр. Имя Феврония не так популярно, на весь регион носительниц имени 79 человек.

В основном Февронии – это представительницы старшего поколения. Самые юные Февронии родились в 2024 году в Петербурге и в 2025 году в Ленинградской области.

В День семьи, любви и верности (8 июля) "Театральный проект 27" вновь представит спектакль "Петр и Феврония". Это единственная в Петербурге постановка, созданная по мотивам жития муромских святых. Однако зрителей ждет не традиционный пересказ известной истории, а современный разговор о любви, доверии, измене, браке и выборе, который человеку приходится делать в отношениях.

Фото: unsplash (micheile henderson)