"…И пусть поколения помнят…": В БКЗ "Октябрьский" прошел концерт памяти ко Дню скорби

В День памяти и скорби сцена Большого концертного зала "Октябрьский" стала пространством живой памяти о Великой Отечественной войне.

В БКЗ "Октябрьский" состоялся театрализованный концерт "…И пусть поколения помнят…", приуроченный ко Дню памяти и скорби.

Сегодня действительно для нас очень тяжелый и сложный день. Блокада Ленинграда. Самые трагические и самые героические годы в летописи нашего великого города. Сила духа, мужество, стойкость — все это наш город, Ленинград. Город вселял силы в наших воинов, которые находились на передовой. Они понимали, если Ленинград жив, значит нужно идти вперед. Александр Бельский, Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Театр музыкальной комедии представил программу, в основу которой легла история двух людей, разделенных войной, но продолжающих общение через письма. Военный журналист, ушедший на фронт, и актриса блокадного театра на протяжении всей войны писали друг другу письма, и именно их переписка легла в основу всего концерта.

Формат пришел не сразу. Мы четвертый год делаем концерт, посвященный этой скорбной дате, и искали более новый формат. Сохранилось огромное количество воспоминаний артистов театра музыкальной комедии, Александринского театра, жителей Ленинграда. И решили, что это будут письма с фронта и из Ленинграда на фронт. Владимир Романовский, главный балетмейстер театра музыкальной комедии

В программе прозвучали как известные произведения военных лет, так и композиции, которые редко исполняют на больших сценах.

Материал подготовила Анастасия Сорокина и Дмитрий Бутырин для Piter.TV

Видео: Piter.TV