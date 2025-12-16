Мать и сын из США приехали на Пискарёвское кладбище, чтобы почтить память предков

Виктория Линфорс рассказала, что они с сыном Лукой ежегодно приезжают в Петербург 22 июня.

В 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина", в которой приняли участие сотни людей, включая гостей из разных стран мира.

Первыми венки возложили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский, ветеран Великой Отечественной войны и блокадница Елена Тихомирова, а также представители национальных общин.

В бесконечном людском потоке, проходившем к монументу, можно было увидеть людей разных профессий и возрастов: от врачей и рабочих до руководителей комитетов и ветеранов.

Как пишет "Петербургский дневник", особое внимание привлекла семья, приехавшая из США. Виктория Линфорс рассказала, что они с сыном Лукой ежегодно приезжают в Петербург 22 июня, чтобы почтить память погибших. По её словам, её дедушка-финн прошёл всю войну за Советский Союз и выжил, а его мать – прабабушка Луки – умерла в блокаду и покоится на этом кладбище. Виктория не знает точное место захоронения, поэтому её сын бережно положил красные гвоздики на зелёную траву.

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Фото: Марина Бойцова