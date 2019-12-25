Стало известно, как в Петербурге отметят День семьи, любви и верности

На новой сцене Александринского театра состоится Благотворительный Гала-концерт звезд оперы и балета.

В следующий понедельник, 8 июля, петербуржцы отметят День семьи, любви и верности. В преддверии праздника 3 июля состоится концерт "Сказание о Петре и Февронии Муромских". Музыкальный вечер пройдет в Исаакиевском соборе. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В Летнем саду Государственного музея политической истории России 6 июля пройдет концерт "Любовь, семья, отчизна". В этот же день в Лопухинском саду откроется фестиваль "Любовь в традиции".

В День семьи, любви и верности, 8 июля, на новой сцене Александринского театра состоится Благотворительный Гала-концерт звезд оперы и балета. Во многих музеях планируются семейные мастер-классы и детские экскурсионные программы.

Ранее мы писали, что Ленинградский зоопарк изменил стоимость билетов с 1 июля.

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