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В Думской башне заработала инсталляция из луговых цветов
Сегодня, 9:45
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В Думской башне заработала инсталляция из луговых цветов

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Одну из главных доминант Невского проспекта украсили ромашки.

В честь Дня семьи, любви и верности в Думской башне в Петербурге открылась летняя инсталляция из луговых цветов. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский 8 июля. 

Одну из главных доминант Невского проспекта ко Дню памяти святых Петра и Февронии украсили ромашки, что стало традицией.  

Приходите делать красивые фотографии и любоваться городом со смотровой площадки. 

Борис Пиотровский, вице-губернатор 

Ранее мы рассказывали о том, что в преддверии праздника Ленобласть вручила автомобили 19 семьям, в которых воспитываются шестеро и более детей. Машины оснащены восемью пассажирскими местами и полным приводом. Теперь у семей есть возможность строить свои личные маршруты по региону. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: 8 июля, думская башня
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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