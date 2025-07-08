В Думской башне заработала инсталляция из луговых цветов

Одну из главных доминант Невского проспекта украсили ромашки.

В честь Дня семьи, любви и верности в Думской башне в Петербурге открылась летняя инсталляция из луговых цветов. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский 8 июля.

Одну из главных доминант Невского проспекта ко Дню памяти святых Петра и Февронии украсили ромашки, что стало традицией.

Приходите делать красивые фотографии и любоваться городом со смотровой площадки. Борис Пиотровский, вице-губернатор

Ранее мы рассказывали о том, что в преддверии праздника Ленобласть вручила автомобили 19 семьям, в которых воспитываются шестеро и более детей. Машины оснащены восемью пассажирскими местами и полным приводом. Теперь у семей есть возможность строить свои личные маршруты по региону.

Фото: Telegram / Пиотровский Online