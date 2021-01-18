В России хотят сделать День семьи и верности выходным для всех

В Общественной палате предложили освободить от работы семьи с детьми.

В России обсуждается инициатива сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, официальным нерабочим днём. Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в интервью ТАСС заявил, что поддерживает идею сделать этот день праздничным для всех граждан. По его мнению, дата могла бы символизировать торжество воспитания детей и быть посвящена пропаганде многодетности.

Ранее член Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с предложением сделать 8 июля выходным для многодетных родителей. Однако Онищенко усомнился в реализуемости такого подхода. Он отметил, что невозможно сделать выходной только для одной группы граждан — например, для матерей с тремя и более детьми, в то время как остальные будут работать. Академик подчеркнул, что многодетные родители уже сделали свой выбор и взяли на себя ответственность за будущее страны, а для молодых людей, напротив, такой общий выходной был бы очень полезен.

Гриб, в свою очередь, считает, что инициатива может быть поддержана на федеральном уровне. По его мнению, в День семьи, любви и верности родители могли бы посвятить время общению с детьми и участию в праздничных мероприятиях.

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