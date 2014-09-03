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Петербуржцам предложили принять участие в тестировании виртуального "Подорожника"
Сегодня, 15:16
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Петербуржцам предложили принять участие в тестировании виртуального "Подорожника"

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В рамках развития системы электронного контроля оплаты проезда разработано мобильное приложение, позволяющее оформлять проездные билеты.

С 1 сентября СПб ГКУ "Организатор перевозок" проводит набор участников для тестирования виртуального "Подорожника". Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга. 

В рамках развития системы электронного контроля оплаты проезда в городе разработано мобильное приложение, позволяющее оформлять проездные билеты и оплачивать проезд без необходимости обращения в точки продаж. Для того, чтобы программное обеспечение отвечало запросам пользователей, первые 10 тыс. пользователей проверят работу приложения. 

Для участия в тестировании необходимо заполнить заявку на сайте "Организатора перевозок". Количество участников ограничено.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге презентовали трамвай для линии "Славянка". 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: мобильное приложение, подорожник
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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