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К Пасхе жители Петербурга купили порядка 5,5 тонн куличей
Вчера, 23:09
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К Пасхе жители Петербурга купили порядка 5,5 тонн куличей

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Чаще всего горожане приобретали куличи с изюмом, карамелью и без начинки.

К празднику Пасхи петербуржцы приобрели 5,5 тонн куличей, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом 7 мая пишет "Ъ-СПб", ссылаясь на аналитиков "Яндекс Лавки".

Чаще всего горожане покупали куличи с изюмом, карамелью и без начинки. Кроме того, увеличился спрос на продукты для приготовления блюд. В частности, творог заказывали в 1,6 раза чаще, чем в прошлом году. В тесто для кулича петербуржцы добавляли цукаты фруктов, курагу, миндаль и фундук, а украшали его пищевым жемчугом, глазурью и другими кондитерскими посыпками. 

Ранее аналитик Даниил Кашин рассказал, что в преддверии Пасхи подорожали какао, кондитерские изделия, сгущенное молоко, масло и творог. 

Фото: pxhere

Теги: куличи, пасха в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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