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Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с христианским праздником
Сегодня, 10:36
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Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с христианским праздником

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Глава региона верит, что праздник Пасхи напомнит людям о необходимости совершать благие поступки.

Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Воскресением Христовым. Об этом сообщили в пресс-сллужбе губернатора региона 2 мая. 

Глава Ленобласти пожелал всем православным душевного тепла, неиссякаемой радости и крепкого здоровья. Глава региона надеется, что праздник Пасхи напомнит людям о необходимости совершать благие поступки. 

Во времена самых тяжелых испытаний православная вера служила надежной опорой для миллионов людей. И сегодня она побуждает к духовному единению, стремлению помогать близким и тем, кто нуждается в поддержке и внимании, - 

написано в тексте обращения губернатора.

Ранее на Piter.tv сообщили, как будут работать медучреждения Ленобласти в праздничные дни. С 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая в 47-ом регионе пациентов смогут принимать только дежурные службы.

Фото: pixabay

Теги: куличи, пасха, пасха в ленобласти, пасхальные яйца
Категории: Новости Ленинградской области, Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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