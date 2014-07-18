Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с христианским праздником

Глава региона верит, что праздник Пасхи напомнит людям о необходимости совершать благие поступки.

Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Воскресением Христовым. Об этом сообщили в пресс-сллужбе губернатора региона 2 мая.

Глава Ленобласти пожелал всем православным душевного тепла, неиссякаемой радости и крепкого здоровья. Глава региона надеется, что праздник Пасхи напомнит людям о необходимости совершать благие поступки.

Во времена самых тяжелых испытаний православная вера служила надежной опорой для миллионов людей. И сегодня она побуждает к духовному единению, стремлению помогать близким и тем, кто нуждается в поддержке и внимании, - написано в тексте обращения губернатора.

Ранее на Piter.tv сообщили, как будут работать медучреждения Ленобласти в праздничные дни. С 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая в 47-ом регионе пациентов смогут принимать только дежурные службы.

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