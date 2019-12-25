Стало известно, как будут работать медучреждения Ленобласти в праздничные дни

С 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая в 47-ом регионе будут работать только дежурные службы.

Стало известно, как будут работать медучреждения Ленобласти в майские праздничные дни. Об этом в субботу, 1 мая, сообщили в группе "Минус коронавирус. Ленобласть" в социальной сети ВКонтакте.

Таким образом, с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая в Ленобласти будут работать только дежурные службы. Граждане смогут вызвать дежурного врача на дом или же воспользоваться телемедицинской консультацией по коронавирусу.

Стоит отметить, что с 4 по 7 мая поликлиники области работают по индивидуальному графику, который лучше уточнить заранее.

Ленинградская областная клиническая больница, Областная детская клиническая больница, Ленинградский областной клинический онкологический диспансер в период с 4 по 7 мая работают по обычному графику.

Ранее мы писали о графике работы медучреждений Петербурга в майские праздники.

Фото: Piter.tv