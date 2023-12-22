Аналитик рассказал, какие продукты подорожают к Пасхе

По словам эксперта, в первую очередь подорожает какао.

К Пасхе заметно вырастут цены на некоторые продукты. Об этом рассказал аналитик Даниил Кашин изданию "Вечерняя Москва".

По словам эксперта, в первую очередь подорожает какао. Сейчас сырьё для производства шоколада оценивается астрономические суммы из-за бешеного спроса. Аналитик полагает, что к празднику розничная цена многих кондитерских изделий вырастет как минимум на 10%.

Подобный рост цен ожидает сгущённое молоко, масло и творог. Их стоимость возрастёт на 3-4%. По мнению Кашина, также подорожает и обычное молоко — примерно на 3–7%. Цены на сахар и орехи могут подскочить на 1-2%.

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Фото: unsplash.com (Loa Kon)