Аналитик Ульянов заявил о рисках при включении режима отслеживания в смартфонах

По словам эксперта, пользователям гаджетов придется сделать выбор между удобством и конфиденциальностью.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов заявил о рисках при включении режима отслеживания в смартфонах. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, любой инструмент для отслеживания гаджета так или иначе теоретически может использоваться против граждан. Он подчеркнул, что люди не так часто теряют телефон. Также Ульянов добавил, что пользователям гаджетов придется сделать выбор между удобством и конфиденциальностью. Аналитик посоветовал учесть ситуацию, оценить степень риска и выбрать сервис под свои потребности.

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