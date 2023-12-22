Эксперт рассказал, когда начнутся "пыльцевые бури" и цветение растений

Составлен календарь аллергиков на 2024 год.

Активное опыление деревьев ожидается в текущем сезоне. В связи с обильным снежным покровом и повышенной влажности прошедшей зимой возможны "пыльцевые бури". Схожая ситуация в стране наблюдалась в 2012 году, когда после холодов наступила теплая весна. Это привело к тому, что все деревья зацвели практически одновременно. Журналисты телеканала "360" составили календарь аллергика на 2024 год, объяснив, когда стоит ждать наиболее опасных последствий. Так как в столичном регионе снег начал сходить довольно рано, поэтому уже сейчас начали пылить береза и клен.

Соответственно, аллергики начинают реагировать в этом году действительно раньше, обычно это происходит в апреле. На самом деле, у всех по-разному, но в этом году действительно немного раньше. Иван Тарасенко, кандидат медицинских наук, врач

Эксперты пояснили, что на территории Московской области, российской столице, Урале, Северо-Западе страны в период за март и апрель начинают цвести ольха, ива, орешник, осина и тополь. В южной части России — абрикос, алыча, кипарис и верба. В Крыму — голубая ель, кизил и первоцвет. В апреле и мае в большинстве регионов зацветут лиственные деревья, такие как береза, ясень, тополь, ива, клен, вяз, осина. В Москве и Подмосковье в это время эксперты ожидают цветение дуба и сосны. В мае и июне предполагается цветение хвойных деревьев и злаковых трав. Речь ведется о соснах и елях, ржи, тимофеевке, овсянице и мятлике. В столичном России — одуванчик, костер, лисохвост, липа. За июнь и август следует переживать о цветении подорожника, гречишных, крапивы, полыни, лебеды и амброзии. Позже всего данные растения начнут цвести в Сибири, Поволжскоем регионе и в Приморском крае.

Эксперты напоминают, что обезопасить аллергики могут себя за счет покупки хороших очистителей воздуха для квартиры, исключения из рациона питания те или иные продукты, на которые у пациента есть гиперреакция, а также вовремя проведенная профильная терапия. Следует понимать о том, что противоаллергические средства подбираются индивидуально, непосредственно по рекомендации лечащего доктора.

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Фото: Piter.tv