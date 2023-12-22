Аллерголог Шабалина посоветовала россиянам разумно тренировать иммунитет для предотвращения аллергии

Врач иммунолог-аллерголог Оксана Шабалина посоветовала россиянам разумно тренировать иммунитет для предотвращения аллергии. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".
По словам эксперта, рост числа аллергиков вряд ли достигнет показателя в 50% всего населения планеты. Она уточнила, что показатель достигнет максимум 40%. Шабалина посоветовала тренировать иммунитет "разумно и в маленьких дозах". Врач считает, что не стоит давать организму большую нагрузку, чтобы не допустить срыва имунной системы.
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Фото: Piter.tv
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