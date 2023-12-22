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В Москве ликвидировали пожар в кафе
Сегодня, 10:53
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В Москве ликвидировали пожар в кафе

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Информация о пострадавших не поступала.

В Москве ликвидировали пожар в кафе на улице Павла Коргачина. Об этом сообщил телеканал "360".

Инцидент произошел утром 21 апреля в кафе "Робин и Пятница". Площадь возгорания составила три квадратных метра. Пожар начался в подсобке, где находились кухонные принадлежности.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Им удалось оперативно локализовать возгорание. Информация о пострадавших не поступала. По предварительной информации, людей в кафе в момент пожара не было.

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Фото: Piter.tv

Теги: кафе, москва, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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