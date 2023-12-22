Политолог Светов заявил, что помощь США приведет к большей эскалации конфликта на Украине

Эксперт прокомментировал новость о голосовании в палате представителей США по вопросу выделения Киеву 61 млрд долларов.

Политолог Юрий Светов заявил, что помощь США приведет к большей эскалации конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал новость о голосовании в палате представителей США по вопросу выделения Киеву 61 млрд долларов. По его словам, американским лидером Джо Байденом и демократами были предприняты гигантские усилия, чтобы найти рычаги давления на спикера от республиканцев Майка Джонсона, который выступал против этой инициативы. Также Светов обратил внимание на заявления других западных лидеров, которые призывают поддерживать Украину. Он считает, что это тоже подталкивает к эскалации.

Ранее Белый дом заявил о готовности немедленно возобновить поставки оружия Украине.

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