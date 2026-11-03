Спасатели сутки вызволяли мужчину из болота в Ленобласти

Спасенного человека передали полиции.

В Кингисеппском районе спасатели почти сутки провели на болоте Пятничный мох в Большелуцком сельском поселении, чтобы вывести из заболоченного леса 63-летнего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.

Накануне днём мужчина отправился на мотоцикле со стороны промзоны "Фосфорит" в лесной массив, но сбился с пути. Проведя ночь в природной ловушке, самостоятельно выбраться он уже не смог. Утром к поискам подключился дежурный караул 124-й пожарной части Кингисеппского отряда. Спасатели работали совместно с полицией.

Пострадавший рассказал, что слышал слабый звук спецсигналов, но путь к спасению преграждал заполненный водой канал шириной около пяти метров. Чтобы помочь мужчине, спасатели развернули трёхколенную лестницу и создали переправу. После этого они вывели его из болота. Спасённого передали полицейским. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Ранее мы сообщали, что в лесу Приозерского района разыскали пропавшего мужчину.

Фото: ГКУ "Леноблпожспас"