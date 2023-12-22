Карин Жан-Пьер рассказала о ом, когда глава США подпишет документы.

Американский президент Джо Байден без проволочек подпишет законопроекты об оказании дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню в случае их принятия Палатой представителей и Сенатом Конгресса США. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница заметила, что власти США смогут немедленно возобновить поставки оружия армии киевского режима.

Мы хотим, чтобы Палата, Сенат приняли их, положили на стол президенту. И он их сразу подпишет... Сразу, сразу. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Дополнительно сотрудница администрации США подтвердила, что Вооруженные силы Украины сейчас находятся в отступлении. Карин Жан-Пьер напомнила СМИ о том, что местный директор из Центрального разведывательного управления Уильям Бернс недавно предупреждал руководство Конгресса страны о том, что ВСУ "теряют территорию".

Белый дом не стал комментировать сообщения об ударе Израиля по Ирану.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television