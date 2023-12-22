Белый дом не стал комментировать сообщения об ударе Израиля по Ирану

Карин Жан-Пьер не смогла отреагировать на ближневосточные новости.

Американская администрация при президенте Джо Байдене отказалась комментировать сообщения о воздушном ударе Израиля по территории Ирана. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом иностранная чиновница отреагировала на вопрос о том, какой реакции стоит ожидать от властей страны в связи с новостями, пришедшими из Ближнего Востока.

Я не стану выдвигать предложения об имеющихся сообщениях, говорить об этом. Воздержусь от комментариев. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В США обеспокоены информацией о неминуемом голоде в Газе.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television