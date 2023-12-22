В США обеспокоены информацией о неминуемом голоде в Газе

Карин Жан-Пьер оценила слова главы USAID Саманты Пауэр.

Американская администрация при президенте Джо Байдене обеспокоена информацией о неминуемом голоде в секторе Газа. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом иностранная чиновница публично прокомментировала высказывание руководителя Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр о том, что в северной части палестинского анклава на Ближнем Востоке наблюдаются условия для голода.

Мы понимаем, что, согласно последним данным Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), голод в Газе неизбежен. Поэтому мы пытаемся сделать все возможное, чтобы увеличить объем гуманитарной помощи, мы знаем, насколько тяжела ситуация в Газе. Поэтому мы, конечно, глубоко обеспокоены этими сообщениями. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме отрицательно ответили на вопрос СМИ о том, считает ли глава государства виновным в голоде в Газе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Карин Жан-Пьер подчеркнула, что в последние дни в ситуации с гуманитарной помощью жителям сектора Газа "появились некоторые перспективы". В частности, за вчерашний день туда направилось свыше 300 грузовиков с предметами первой необходимости.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television