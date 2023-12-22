США предостерегли Иран от эскалации в ответ на обстрел консульства в Дамаске

Карин Жан-Пьер не стала оценивать гипотетические вероятности.

В американской администрации при президенте Джо Байдене предостерегли власти Терегана от дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке после недавнего обстрела консульского отдела иранского посольства в Дамаске. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница не стала уточнять, ответили ли в тегеране на предупреждения со стороны Вашингтона.

Безусловно, мы не хотим, чтобы этот конфликт распространялся. Мы ясно дали это понять. Мы также ясно дали понять Ирану, что мы не причастны к удару по Дамаску. Мы предупредили Иран, чтобы он не использовал эту атаку как повод для дальнейшей эскалации в регионе или атак на американские объекты или персонал. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Дополнительно Карин Жан-Пьер ушла от ответа на вопрос СМИ о том, готовы ли в США совместно с еврейским государством ответить на возможные атаки с иранской стороны в том случае, если такие будут иметь место в регионе конфликта. Чиновница заметила, что хочет быть очень осторожной в своих высказываниях и предпочитает воздерживаться от гипотез по теме.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television