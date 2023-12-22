Белый дом: США и Израиль проведут очную встречу по Рафаху в ближайшие недели

Карин Жан-Пьер назвала обсуждения "успешными".

Американские и израильские власти проведут очную встречу в Вашингтоне для обсуждения возможной операции военнослужащих из еврейского государства в городе Рафах, расположенном в южной части Газа через несколько недель. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранка отметила, что двусторонняя коммуникация постоянно ведется по открытым каналам между странами, а делегаты в постоянном режиме обсуждают вопрос Рафаха. Эти встречи охарактеризовываются как "успешные".

Но если говорить об этой конкретной дискуссии, когда члены израильского правительства будут присутствовать здесь лично. Мы провели встречу в виртуальном формате, собираемся продолжить... они узнают от нас, как мы предлагаем защитить более 1,5 млн гражданских лиц в Рафахе. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

США опровергли данные о возобновлении экспорта СПГ в обмен на помощь Киеву.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television