США опровергли данные о возобновлении экспорта СПГ в обмен на помощь Киеву

В американской администрации назвали "не соответствующей действительности" информацию западных СМИ о том, что Вашингтон при президенте Джо Байдене готов возобновить экспорт сжиженного природного газа для того, чтобы добиться одобрения от местных законодателей финансовой помощи киевскому режиму в Конгрессе США. Ранее такие сведения по интернету распространили авторы из новостного агентства Рейтер со ссылкой на собственные источники в Белом доме.
Сообщения... не соответствует действительности.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
Иностранная чиновница добавила, что лидер страны Джо Байден все еще поддерживает приостановку выдачи разрешений на экспорт СПГ. А одобренный ранее Сенатом США проект о помощи Израилю и Украине в том случае, если документ политики вынесут на рассмотрение в палату представителей, получит необходимую поддержку от законодателей.
Белый дом не уточнил, готов ли поддержать новое предложение в Конгрессе о помощи Киеву.
Фото и видео: YouTube / ABC News
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