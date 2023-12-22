Карин Жан-Пьер рассказала о позиции Вашингтона по экспорту ресурсов.

В американской администрации назвали "не соответствующей действительности" информацию западных СМИ о том, что Вашингтон при президенте Джо Байдене готов возобновить экспорт сжиженного природного газа для того, чтобы добиться одобрения от местных законодателей финансовой помощи киевскому режиму в Конгрессе США. Ранее такие сведения по интернету распространили авторы из новостного агентства Рейтер со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

Сообщения... не соответствует действительности. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Иностранная чиновница добавила, что лидер страны Джо Байден все еще поддерживает приостановку выдачи разрешений на экспорт СПГ. А одобренный ранее Сенатом США проект о помощи Израилю и Украине в том случае, если документ политики вынесут на рассмотрение в палату представителей, получит необходимую поддержку от законодателей.

Белый дом не уточнил, готов ли поддержать новое предложение в Конгрессе о помощи Киеву.

Фото и видео: YouTube / ABC News