Белый дом не уточнил, готов ли поддержать новое предложение в Конгрессе о помощи Киеву

Карин Жан-Пьер оценила предложения, поступившие от Майка Джонсона.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не уточняет, готовы ли власти поддержать новые предложения о помощи украинским коллегам со стороны члена республиканской партии США от штата Луизиана, спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранке напомнили о том, что политик намерен вынести на изучение коллегам-законодвтелям в нижней палате проект о возобновлении поддержки армии киевского режима. Это произойдет по завершению пасхальных каникул. Спикер Палаты представителей анонсировал определенные "нововведения" в документе. Речь идет о том, что текст будет значительно отличаться от принятого ранее Сенатом и тем проектом, который поддержал Вашингтон.

Я не стану тут вдаваться в предположения. Не буду вести переговоры с этой трибуны. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер в очередной раз призвала Джонсона поставить на голосование правительственный вариант законопроекта. В Белом доме полагают, что документ получил бы двухпартийную поддержку, а США следует двигаться именно таким образом. В Вашингтоне добавили, что сейчас Киев утрачивает позиции на поле боя, поэтому законодательной ветви власти США следует принять это во внимание и оказать помощь ВСУ как можно быстрее. При этом Карин Жан-Пьер отказалась пояснить СМИ, примет ли Джо Байден идеи Джонсона, нацеленные, вопреки недавним решениям исполнительной ветви власти США на этот счет, на расширение поставок американского сжиженного природного газа за границу.

Белый дом встревожен данными о возможных преступлениях Израиля в больнице "Аш-Шифа".

Фото и видео: Белый дом