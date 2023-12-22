Белый дом встревожен данными о возможных преступлениях Израиля в больнице "Аш-Шифа"

Карин Жан-Пьер оценила сведения о катарском отделении Al Jazeera.

Сведения о предположительно совершенных силами армии еврейского государства преступлениях на территории медицинского комплекса "Аш-Шифа", расположенного на севере сектора Газа, вызывают у американской администрации при президенте Джо Байдене озабоченность. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница заметила, что радикальному палестинскому движению ХАМАС не следует "действовать из госпиталей". В США считают, что местные боевики намеренно внедрились в мирную инфраструктуру анклава. При этом Белый дом призывает Израиль воздержаться от проведения сражений и боевых действий в больницах ради избежания жертв среди гражданского населения.

Мы не имеем подтверждения подлинности этих материалов. Мы взаимодействуем с израильским правительством, чтобы получить больше информации. Но, разумеется, если эти сообщения верны, то они действительно вызывают глубокую обеспокоенность. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер подтвердила сведения о том, что США с тревогой восприняли данные о намерении Израиля положить конец вещанию со своей территории катарского телеканала Al Jazeera. По словам сотрудницы Белого дома, американская администрация пока что не в состоянии подтвердить достоверность этой информации.

Белый дом: разведка США не считает, что РФ стоит за случаями "гаванского синдрома".

Фото и видео: Белый дом