Белый дом: разведка США не считает, что РФ стоит за случаями "гаванского синдрома"

Карин Жан-Пьер отреагировала на связь России с "акустическими атаками" на госслужащих США.

Американская разведка не считает, что за предполагаемыми случаями "гаванского синдрома" у государственных служащих из США стоит российское руководство. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом иностранная чиновница прокомментировала новые инсинуации относительно якобы имеющейся связи Москвы с "акустическими атаками" на персонал Вашингтона, находящийся за пределами страны.

Разведывательное сообщество не приходило к такому заключению. Разумеется, разведывательным сообществом была подготовлена оценка. Так что я должна переадресовать к аппарату директора национальной разведки за его оценками. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер добавила, что власти страны продолжают изучать случаи "гаванского синдрома", а лидер Джо Байден дал поручение федеральному правительству убедиться в том, что американские сотрудники и их семьи, пострадавшие от "гаванского синдрома", в настоящее время получили поддержку и своевременный доступ к медицинской помощи. В Белом доме считают этот вопрос приоритетным и важным. Эксперты продолжат всесторонне изучать последствия и потенциальные причины такой проблемы.

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Фото и видео: Белый дом