В США заявили, что не стремятся к запрету TikTok в стране

Карин Жан-Пьер от крыла условие для компании ByteDance.

Американская администрация при президенте Джо Байдене и члены местного Конгресса не стремится к запрету социальной сети TikTok на территории свое страны, но власти страны хотят, чтобы китайская компания ByteDance продала ее гражданам США. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Речь идет не о запрете. Речь идет о продаже. Речь идет о нашей национальной безопасности. Речь идет не об американцах, использующих TikTok, а о владельцах из КНР. Речь идет о контроле над TikTok. Поэтому мы хотим, чтобы ByteDance от нее отказалась. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

По версии иностранной чиновницы, руководство в КНР якобы должно разрешить продажу соцсети американцам. В настоящее время на территории США существуют инвесторы, которые заинтересованы в приобретении TikTok.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television