Карен Квятковски напомнила о важности успехов ВСУ для переизбрания Джо Байдена.

В американской администрации при президенте Джо Байдене замалчивают реальное положение вещей на Украине для того, чтобы обеспечить победу действующего главы государства на предстоящих в США выборах в Белый дом, которые намечены на ноябрь 2024 года. Соответствующее заявление сделала бывший американский аналитик из Пентагона, лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, выступая в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Мне кажется, они надеются, что могут просто держать все это в тайне и не признавать до выборов. Каким-то образом отправлять деньги, а потом говорить: "Все идет хорошо!", и продолжать врать о том, что там происходит на самом деле, что мы и видим в западных СМИ. Карен Квятковски, экс-сотрудница Пентагона

Иностранный аналитик заметила, что команда Дж Байдена в период предвыборной агитации постарается выставить происходящее на поле боя со стороны армии киевского режима успехом перед избирателями, чтобы обеспечить политику от Демократической партии США переизбрание на новый срок. Однако, эксперт подчеркнула, то в странах-союзниках США по НАТО уже строят планы с учетом сложившейся реальности на земле, хотя все еще и не говорят об этом в публичном пространстве, так как в противном случае это стало бы признание собственного поражения.

Экс-аналитик Пентагона заявила, что военная помощь Киеву привела к расколу в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom