Карен Квятковски оценила рекомендации, которые США дают ВСУ.

Помощь Вооруженным силам Украины со стороны коллективного Запада внесла раскол в ряды международных союзников по НАТО. Соответствующее заявление сделала бывший американский аналитик из Пентагона, лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Иностранка объяснила участникам мероприятия, что большинство стран уже не верит в необходимость дальнейшего продолжения сражений на территории Украины. При этом в Вашингтоне и Североатлантическом альянсе смотрят "на истекающую кровью Украину", говоря о том, что ВСУ должны биться более ожесточенно и умирать храбро. Карен Квятковски добавила, что в большинство в мире не считает, что это хороший совет, так как он не работает на благо.

Западная помощь привела к расколу в НАТО. Это повысило риск эскалации и заставило замолчать здравомыслящие и миролюбивые голоса. Карен Квятковски, экс-сотрудница Пентагона

Запад растратил мандат Зеленского, считает экс-аналитик Пентагона.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций