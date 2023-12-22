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Экс-аналитик Пентагона заявила, что военная помощь Киеву привела к расколу в НАТО

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Карен Квятковски оценила рекомендации, которые США дают ВСУ.

Помощь Вооруженным силам Украины со стороны коллективного Запада внесла раскол в ряды международных союзников по НАТО. Соответствующее заявление сделала бывший американский аналитик из Пентагона, лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Иностранка объяснила участникам мероприятия, что большинство стран уже не верит в необходимость дальнейшего продолжения сражений на территории Украины. При этом в Вашингтоне и Североатлантическом альянсе смотрят "на истекающую кровью Украину", говоря о том, что ВСУ должны биться более ожесточенно и умирать храбро. Карен Квятковски добавила, что  в большинство в мире не считает, что это хороший совет, так как он не работает на благо.

Западная помощь привела к расколу в НАТО. Это повысило риск эскалации и заставило замолчать здравомыслящие и миролюбивые голоса.

Карен Квятковски, экс-сотрудница Пентагона

Запад растратил мандат Зеленского, считает экс-аналитик Пентагона.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: военная помощь, карен квятковски, нато, пентагон, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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