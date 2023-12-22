Пентагон подтвердил, что США выведут часть своего воинского контингента из Чада

Американское министерство по обороне подтвердило планы вывода части собственного воинского контингента из территории Чада. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник заметил, что говорит именно о временной мере.
Насколько я понимаю, по мере продолжения переговоров с властями Чада Африканское командование Вооруженных сил США планирует перемещение некоторых войск США из Чада, отбытие части которых уже было запланировано.
Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона
Напомним, что заместитель руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Ведант Пател заявил на брифинге СМИ о том, что власти США и Чада ведут консультации относительно двустороннего партнерства в сфере обороны. Иностранный дипломат отметил, что руководство африканской республики сконцентрировало свое внимание на подготовке к предстоящим президентским выборам, которые намечены в стране на 6 мая.
США уже передают Киеву вооружения из нового пакета помощи, заявил Пентагон.
Фото и видео: YouTube / Associated Press
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