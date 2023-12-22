Полиция разыскивает осквернившего флаг РФ в Приморском районе Петербурга

Отдел дознания УМВД России по Приморскому району по данному факту возбудил уголовное дело по ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным флагом РФ).

Полиция приняла меры по розыску и задержанию лица, осквернившего государственный флаг РФ в Приморском районе. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В районную полицию 4 мая поступила информация о том, что неизвестный осквернил флаг РФ, который вывешен на доме 48 по проспекту Королева. Отдел дознания УМВД России по Приморскому району по данному факту возбудил уголовное дело по ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным флагом РФ).

В настоящее время полицией приняты меры к розыску и задержанию лица, совершившего данное преступление. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала осквернившего Вечный огонь у мемориала обороны Севастополя.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти