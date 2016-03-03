В Петербурге собака обнаружила и проглотила пакет с наркотическим веществом

Возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков (ст. 228.1 УК РФ).

В Приморском районе Петербурга собака во время прогулки нашла пакетик с наркотическим веществом (мефедроном) и проглотила его. Находка "вышла" из питомца с кашлем в ветеринарной клинике, пишет 12 июня tg-канал "Mash на Мойке".

Отмечается, что хозяева вышли прогуляться со своей собакой, после чего животное стало тошнить. Петербуржцы отвели его к ветеринарам. На приеме у специалистов питомец выплюнул мешавший ему предмет – им оказался полимерный зиплок с белым порошком внутри.

О найденном наркотическом веществе ветеринарная клиника сообщила полицейским. Пакетик забрали на экспертизу, которая показала, что собака обнаружила почти 0,5 килограмма мефедрона. Возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков (ст. 228.1 УК РФ).

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти жителей Петербурга приговорили к 15 годам лишения свободы за производство наркотиков.

Фото: Piter.TV